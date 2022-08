Après de nombreux départs, une danseuse emblématique revient dans "Danse avec les stars"

Ces derniers jours, une annonce était synonyme de départ. Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Maxime Dereymez, Joël Luzolo et Coralie Licata, forment la liste des danseurs professionnels ayant quitté "Dals". Si l'annonce du nouveau jury, n'enjouait pas l'un de ces derniers, le retour d'une danseuse emblématique fera probablement l'unanimité, celui de Katrina Patchett.

C'est sur son compte instagram que l'ancienne gagnante de la première saison, avec Matt Pokora, annonce la bonne nouvelle pour les fans de l'émission. "I'm back!!! Après 10 saisons de Danse avec les Stars en France et une saison de Dancing with the Stars en Australie, je suis de retour pour la saison 12 en France. Merci à @tf1 et la @bbcfrance pour leur confiance. Hâte de reprendre cette belle émission que j'aime tant", écrit la danseuse australienne.