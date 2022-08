Une star des influenceuses au casting de "Danse avec les stars"

Sont déjà confirmés : Billy Crawford et l'humoriste Florent Peyre. Le Parisien ajoute à la liste : David Douillet, Anggun, Thomas Da Costa d'Ici tout commence, Carla Lazzari (qui a représenté la France à l'Eurovision Junior en 2019), Amandine Petit (Miss France 2021), Eva Queen et le tiktokeur Stéphane Legar. Désormais, il faut ajouter à la liste l'influenceuse Léa Elui. La Savoyarde ne devrait pas faire de la figuration puisqu'en matière de danse, elle en connaît un rayon. Elle est connue pour ses vidéos de danses orientales publiées sur TikTok et sur Instagram. À 21 ans, elle pèse 11,5 millions de followers sur Instagram et 17,3 millions sur TikTok. Question followers, seuls Nicocapone, alias le couple Daniela Pinto et Nicolas Scuderi (qui partagent leur quotidien avec humour), et Jojo Akams font mieux sur TikTok avec 22,7 et 21,2 millions d'abonnés.