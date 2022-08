On voit de moins en moins Jean-Pierre Foucault à la télévision: "L'envie m'a quitté"

Âgé de 74 ans, Jean-Pierre Foucault est bien moins visible à la télévision qu'auparavant. Lui qui a présenté des télécrochets à succès comme notamment Qui veut gagner des millions ou encore Intervilles s'accorde plus de temps.

Il s'est confié au micro de Europe 1 sur cet éloignement des plateaux de télévision. “J’ai pratiquement arrêté la télévision. Il me reste l’animation des Miss et la Française des jeux. Mais pour le reste, l’envie m’a quitté. La vie est bien faite. Quand je regarde la télé, je ne me dis pas ‘Oh, j’ai envie d’y être", confie-t-il.

Mais pas question de prendre sa retraite pour autant. “Je suis heureux comme je suis. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai moi-même la décision quand il sera temps de la prendre! Tant que je peux faire mon métier, je vais le faire."

On devrait donc encore le voir à la prochaine présentation des Miss ainsi qu'à celle du Loto.