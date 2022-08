Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

TF1 et France 2 ont déjà levé le voile sur une partie de leur grille de rentrée. Il ne faudra pas attendre septembre pour que ça démarre à toute vitesse.

Une rentrée télé précoce et tonitruante avec le choc du mardi soir: "Mask Singer" (TF1) vs. "MasterChef" (France 2)

Le mois d'août à peine entamé, voici déjà que se profile la rentrée télé. Et celle-ci s'annonce tonitruante. Notamment avec la case du mardi soir. Si Koh-Lanta passe son tour, TF1 n'en dégaine pas moins du lourd avec une nouvelle saison de Mask Singer. Coup d'envoi le 23 août. Hé oui, déjà ! Une quatrième saison toujours pilotée par l'omniprésent Camille Combal. Dans le jury, sont annoncés Vitaa, Chantal Ladesou, Kev Adams et Jeff Panacloc

Deux stars internationales se cacheront sous les déguisements que porteront les douze candidats annoncés par la chaîne. Il s’agira d’apparitions exceptionnelles puisque ces stars seront démasquées le soir même. Deux personnalités viendront aussi épauler les quatre enquêteurs chargés de faire tomber les masques des participants.

TF1 a également révélé la participation d’un espion. Un mystérieux personnage dont on ne connaît pas encore le rôle précisément.

Deux Belges au moins dans la nouvelle version de MasterChef

Face à Mask Singer, France 2 dégaine – à moins que ce soit le contraire ! – sa batterie de cuisine. Le mardi soir, sur la première chaîne du service public français, place à MasterChef. Sept ans après la 5e saison, le programme proposé par TF1 (puis NT1 de façon éclair) renaît de ses cendres sur les écrans de la "maison d'en face".

Dix-huit candidats vont s’affronter pour tenter de décrocher les 100 000 euros promis au vainqueur. Pour y parvenir, ils devront séduire les papilles du Thierry Marx et de ses deux comparses : Georgiana Viou, finaliste de la première saison, et Yves Camdeborde vu dans les saisons 1 à 4.

Parmi les participants, on compte 10 femmes pour huit hommes. Deux des candidats au moins sont Belges. Nos confrères de Télépro ont révélé l'identité de l'un d'eux. Il s'agit de Morgan, 33 ans, vendeur automobile, un Brabançon wallon de Baisy-Thy. L'autre candidate est loin d'être une inconnue pour les téléspectateurs de la RTBF. Il s'agit de Samira Sam, 36 ans, puéricultrice de Dilbeek. Elle avait participé à l'émission My Tiny Restaurant avec son compagnon.

Coup d'envoi du concours : le 23 mars, à 21h10, comme Mask Singer sur TF1.

The Voice Kids ouvre le bal

Rentrée télé précoce ? C'est le moins que l'on puisse dire. Parce qu'avant le coup d'envoi de MasterChef et de Mask Singer, TF1 lancera sur antenne sa nouvelle édition de The Voice Kids ! La huitième saison débarque dès le samedi 20 août. Sur le banc des coachs, rien que du beau monde : Louane, Kendji Girac, Patrick Fiori et Julien Doré.