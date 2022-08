Alors qu’Objectif Top chef va entamer sa saison 8 et Top Chef sa saison 14 sur M6, l’émission est aussi de retour pour une 20e saison aux USA.

Arnaud Delvenne, finaliste de Top Chef, bientôt dans Top Chef US ?

Pour cet anniversaire, comme le rapporte Variety, la production a annoncé que les prochains candidats seront d'anciens finalistes… des éditions internationales. Il n'est donc pas impossible de voir Arnaud Delvenne (finaliste de la dernière saison) parmi les 16 candidats de cette édition internationale all-stars. Lesquels seront choisis parmi les 29 pays ayant une déclinaison de l'émission culinaire.



Variety révèle aussi que des "juges distingués des versions internationales", ainsi que "des experts culinaires reconnus dans le monde entier" se joindront aux juges de la version US. Il ne sera donc pas non plus improbable de croiser une Hélène Darroze ou un Philippe Etchebest outre-atlantique en 2023 !