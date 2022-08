Pourquoi c’est TF1 qui rendra hommage à Jean-Luc Delarue et non France 2 où il a essentiellement officié

Le 24 août prochain, au lendemain du dixième anniversaire de la mort de Jean-Luc Delarue, TF1 diffusera un documentaire réalisé par Réservoir Prod, la société de production de l’animateur-producteur disparu. Celui-ci retracera la carrière de son fondateur, l'un des producteurs les plus en vue de la télévision française pendant les années 90 et 2000. Il fait partie de ceux qui ont le plus marqué le PAF par ses émissions et de nouvelles façons de faire de la télé.

Pourquoi TF1 met-elle à l’honneur une personnalité qui a fait l’essentiel de sa carrière sur Canal + et surtout France 2 ? Beaucoup se posent la question. Réservoir Prod a répondu.

Eve Ewing, directrice générale de Réservoir Prod, explique avoir voulu rester fidèle à des personnes avec qui Réservoir Prod a travaillé par le passé. En 2015, pour les 3 ans de la mort de Jean-Luc Delarue, un documentaire avait déjà été produit et diffusé sur D8. À l'époque, c'étaient Ara Aprikian et Xavier Gandon qui étaient à la manœuvre sur la chaîne. Désormais tous les deux chez TF1, "C'est donc par loyauté que nous avons proposé ce nouveau projet à la même équipe", a indiqué Eve Ewing.

Un choix d'autant plus facile que France 2, sollicitée, n'a pas répondu à la proposition de la société de production de l'animateur-producteur décédé. "Je n'ai pas eu de réponse et j'ai donc décidé d'avancer avec TF1".

La première chaîne française n'a pas hésité. "Le sujet n'est pas de savoir si Jean-Luc Delarue a plus travaillé pour TF1, pour France 2 ou pour une autre chaîne. L'histoire à elle seule justifie un documentaire. […] Pour nous, c'est rendre hommage à quelqu'un qui a marqué l'histoire de la télévision et dont les émissions sont encore aujourd'hui à l'antenne. Jean-Luc Delarue a importé une nouvelle façon de faire de la télévision", a confié Rémy Faure, directeur des programmes de flux chez TF1 contacté par Pure Médias.