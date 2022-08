Une célébrité annule sa présence dans Danse avec les stars, sa danseuse se retrouve seule: "Je suis terriblement déçue"

Décidément, les départs, arrivées et annulations dansl'émission Danse avec les stars sont un véritable feuilleton cet été !

Pour rappel, Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Maxime Dereymez, Joël Luzolo et Coralie Licata ont annoncé qu'ils quittaient l'émission tandis queKatrina Patchett, qui a gagné avec Matt Pokora lors de la première saison a annoncé son retour.

Et ce n'est pas tout puisque Marie Denigot, danseuse qui a participé à la saison 9 se faisait une joie de revenir. Mais hélas, elle a été lâchée par la star qui devait danser avec elle.

Elle a publié une annonce sur son compte Instagram. "Tout était prêt pour que je revienne sur l’émission après 2 saisons de pause, tout était mis en place vis à vis mon école de danse et de mes compétitions. Je me faisais une joie immense de vous retrouver et retourner chaque semaine sur le parquet de l’émission qui a changé ma vie en 2016"

Avant de poursuivre: "Malheureusement la célébrité avec qui je devais faire paire, qui réside à l’étranger, n’a pas pu arriver en France suite à d’importants problèmes familiaux, a quelques jours du lancement des entraînements. Je suis évidement terriblement déçue de devoir reporter nos retrouvailles et de ne pas pouvoir rencontrer mon partenaire, mais la santé est le plus important dans ces moments là ! La production a été extrêmement bienveillante à mon égard suite à ce changement de dernière minute, et je les remercie infiniment de m’avoir fait confiance cette année encore et de m’avoir confié pour cette saison une star mondialement connue. Ce n’est que partie remise, et qui sait je ferais peut être un petit passage sur le plateau durant la saison, alors soyez attentifs".