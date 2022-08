Les Tuche s’invitent dans "Danse avec les stars"

Après Billy Crawford, Florent Peyre, David Douillet et Léa Elui, TF1 a annoncé la participation à l'émission de Théo Fernandez, alias Donald - surnommé "Coin coin" - de la famille Tuche. C'est le dernier-né de la fratrie. C'est aussi l'acteur qui avait incarné Gaston Lagaffe à l'écran et joué dans Le Bazar de la charité . D'après le compte Instagram du journaliste Clément Garin, d'autres noms seront confirmés officiellement dans les jours à venir. Ceux d'Anggun, d'Amandine Petit et de Thomas Da Costa. Des rumeurs font aussi état d'une participation de la chanteuse Eva Queen et de Carla Lazzari, finaliste de The Voice Kids 5 et représentante de la France à l'Eurovision junior en 2019.