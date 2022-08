Livia Dushkoff : “On m’a approchée pour faire ‘Les Anges’ de la téléréalité”

" Franchement, j'ai adoré, nous confie celle qui a aussi fait du mannequinat et partage le jury de Miss Belgique avec David Jeanmotte. Et je le referais les yeux fermés. La téléréalité a souvent un côté péjoratif mais celle d'il y a dix ans n'était pas celle d'aujourd'hui. Les gens étaient plus authentiques. Maintenant, les gens essayent de se calquer les uns sur les autres. Ils sont plus superficiels alors qu'avant ce n'était pas trop le cas." De nature spontanée, Livia Dushkoff garde un très bon souvenir de son aventure. "Je m'entendais bien avec TF1 production à l'époque. Et le montage ne me désavantageait pas. Ils ont respecté ma personnalité. Puis, j'ai eu l'occasion de montrer par la suite que je n'étais pas une nana de téléréalité qui a fait ça pour faire le buzz. On m'a proposé Les Anges deux fois, j'ai refusé. Idem pour La Villa des cœurs brisés. Ce genre de téléréalité avec scénario, où il fallait déjà être en couple, où tout est instrumentalisé, ne me correspondait pas. Si j'avais voulu faire ça pour faire du buzz, j'aurais continué là-dedans."

Elle cite l'exemple de Nabilla pour déplorer ce que ce genre format est devenu. "Quand elle a fait le buzz, toutes les autres se sont calées sur elle en jouant les bimbos à gros seins et un peu écervelée. Sauf que son 'allô quoi' était de l'authentique à la base. Le reste devient donc limite des parodies de ce qui a été fait avant." Et de conclure: "Je n'ai jamais eu pour but de me faire passer pour une débile. Je ne comprends pas les filles, et même les garçons, qui font une téléréalité pour montrer une plastique complètement… plastique justement, ce qui montre la débilité du truc. Nabilla, c'était de l'insouciance, son naturel. Or, aujourd'hui, il n'y a plus rien de naturel et on perd en authenticité."