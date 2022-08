Jean-Pierre Foucault cash par rapport à une proposition: “Je n’ai pas bossé 50 ans pour terminer en courgette !”

Le mardi 23 juin, Mask Singer sera de retour sur TF1 pour une quatrième saison, et ce seulement trois mois après la fin de la précédente. La chaîne a dévoilé les premières images des costumes en lice. C'est fugace mais on y voit un gros bébé, un éléphant chapeauté, une sorte de pharaon, un singe de cirque ou encore une rose.

Sur Europe 1, Jean-Pierre Foucault a expliqué avoir été contacté par la production pour faire partie du casting de la nouvelle édition. Pas sûr que celle-ci s'attendait à une fin de non-recevoir telle qu'exprimée par l'animateur : "Écoutez, je n'ai pas bossé 50 ans pour terminer en courgette !". Qu'on se le dise, la télé et la radio, pour Jean-Pierre Foucault, c'est fini, excepté les tirages du Loto et Miss France. Pas de Danse avec les stars non plus donc, lui qui confirme avoir aussi été contacté pour fouler le parquet de l'émission.

TF1 peut aussi faire une croix sur une nouvelle participation de Chimène Badi pour son programme de danse. Son expérience de 2012 n'est pas son meilleur souvenir. "C'est très beau, mais, je n'aurais pas dû la faire car je n'y étais pas à l'aise. J'aime chanter sur scène, mais quand il s'agit de danser un peu dénudée… […] Toute seule je n'aurais peut-être pas pris la décision de faire ce concours." Complètement bloquée, elle a confié se sentir plus forte le micro à la main. Elle a été ravie de quitter l'aventure après quatre émissions.