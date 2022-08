Après "Koh-Lanta", Clémence Castel relève le défi de "Danse avec les stars"

TF1 l'a confirmé et l'intéressée aussi par vidéo, Clémence Castel rejoint le casting de la douzième saison de Danse avec les stars. L'aventurière de Koh-Lanta, la seule à avoir gagné à deux reprises le jeu d'aventures va donc troquer les plages inhospitalières et la survie pour le parquet de l'émission de danse de TF1 et les tenues à paillettes. "Vous avez plus l'habitude de me voir dans la nature que sur un parquet de danse, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que je participe à la nouvelle saison de Danse avec les stars. Je suis trop contente de relever ce nouveau défi et j'ai hâte de commencer les répétitions", confie-t-elle, en gardant secrète la date à laquelle le programme sera de retour.

Cet été l'aventurière a aussi participé à un numéro de Fort Boyard. Elle y incarnait une adversaire des candidats impliquée dans plusieurs épreuves et qu'il fallait aussi démasquer. Elle y avait déjà participé à plusieurs reprises en tant que concurrente, notamment en 2006.

Désormais, huit participants sont déjà confirmés pour la douzième fournée de DALS : Billy Crawford, David Douillet, l’influenceuse Léa Elui, Théo Fernandez qui incarne “Coin-Coin” dans les Tuches, Florent Peyre, Eva Queen et Anguun dont la présence a été confirmée jeudi.