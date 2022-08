Christophe Dechavanne va faire son grand retour à la télé française

"Tout le monde a mon numéro, et ça ne sonne pas. On ne va pas se leurrer au bout d'un moment." Les propos tenus par Christophe Dechavanne sur Télématin en avril dernier semblaient présager la fin définitive de sa carrière télévisuelle. C'était sans compter la détermination du célèbre animateur français... et son carnet d'adresses bien fourni.





Nos confrères du Parisien révèlent en effet mardi que le présentateur a été contacté par la journaliste Léa Salamé pour participer au nouveau talk-show de France 2, qui sera diffusé à partir de septembre. Christophe Dechavanne aura le statut "d'invité permanent" dans cette nouvelle émission hebdomadaire qui vise à "raconter l'époque".

Après de longues années de bons et loyaux services chez TF1, notamment à la tête des programmes "Ciel, mon mardi!", "Une famille en or" ou encore "La roue de la fortune", l'animateur fait donc son grand retour sur la chaîne concurrente du service public. Depuis la pandémie, le présentateur était davantage en retrait et n'avait pas caché son manque de "télé".

En juin dernier, nous vous annoncions en exclusivité que Christophe Dechavanne allait également faire ses premiers pas à la télé belge. Le Français a en effet été choisi pour remplacer Stéphane Pauwels pour reprendre les commandes des "Orages de la Vie" sur RTL TVI. Les premiers épisodes de l'émission ayant déjà été enregistrés, l'animateur devrait pouvoir jongler sans difficultés entre les deux concepts. Une rentrée qui s'annonce en grande pompe!