TF1 dévoile la date du retour de "Danse avec les stars"

Un, deux, trois, dansez! Alors que The Voice Kids et Mask Singer sont attendus dès les prochains jours sur TF1, la première chaîne française dégainera bientôt l'un de ses autres programmes phares: Danse avec les stars. L'émission dans laquelle plusieurs personnalités viennent fouler le parquet et se frotter à des chorégraphies dignes des plus grands au bras d'un danseur professionnel sera de retour le 9 septembre annonce TF1.





Huit des douze célébrités faisant partie du casting ont déjà été révélées, à savoir Billy Crawford, Florent Peyre, Léa Élui, David Douillet, Théo Fernandez, Eva, Anggun et Clémence Castel. Dans un communiqué, TF1 annonce l'identité des quatre stars restantes : Amandine Petit, Miss France 2021, la chanteuse Clara Lazzari, le chanteur Stéphane Legar et le comédien Thomas Da Costa.

Du côté des jurés, la chaîne française confirme la présence de Chris Marques, figure emblématique de l'émission, François Alu, juge depuis l'an dernier et Danseur Etoile de l'Opéra National de Paris, ainsi que Marie-Agnès Gillot, Danseuse Etoile de l'Opéra National de Paris et chorégraphe, et le chanteur Bilal Hassani, finaliste de la dernière saison de Danse avec les stars.





Au niveau de la présentation, les choses se bousculent également avec le départ de Karine Ferri. L'animatrice de Danse avec les stars: Le Debrief a décidé de quitter le navire pour se consacrer à d'autres projets. En deuxième partie de soirée dans Danse avec les stars: la suite, Camille Combal, présentateur de l'émission, fera revivre les temps forts du prime entouré des personnalités, des juges et des danseurs.