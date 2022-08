Jenifer fera-t-elle partie du grand retour de la Star Academy? Elle répond enfin à la question

Depuis que TF1 a annoncé le grand retour de son émission phare, la Star Academy, en mai dernier les fans se languissent d'en connaître tous les détails. Alors que quelques personnalités ont déjà été citées comme possibles membres de l'équipe (Sylvie Tellier, Anaïs Grangerac, Liane Foly, Mehdi Kerkouche,...) un grand suspense entoure la présence ou non de Jenifer. Depuis sa victoire à la première saison du concours de chant en 2002, elle a enchaîné les rôles de coach dans The Voice France... les rumeurs vont ainsi bon train quant à son retour dans l'émission, vingt ans plus tard.

Interrogée par Le Parisien suite à la sortie ce jeudi de son nouveau single (Sauve qui aime), elle répond enfin à la question que beaucoup de fans se posent. "C'est encore un peu tôt pour en parler, mais je pense qu'il y aura évidemment des retrouvailles avec l'émission", a-t-elle ainsi déclaré, restant très vague. "Malgré le temps qui passe, cela me fait toujours quelque chose quand on m'en parle. C'était trois mois très intenses de ma vie, il y a vingt ans. Mais les cours qui m'ont été prodigués m'ont vraiment servi par la suite", avoue-t-elle tout de même.

Chacun en tirera sa conclusion... il faudra encore un peu de patience avant d'avoir une confirmation officielle !