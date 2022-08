Louane en larmes, Julien Doré touché par une chanson belge: le premier épisode de The Voice Kids promet son lot d’émotions

En cause ? Le jeune Timéo l'a fait exploser en sanglots en reprenant "Un homme heureux" de William Sheller, cette chanson qu'elle avait elle-même interprétée lors de son passage dans la saison 2 de The Voice. "Je vais crever", lance ainsi Louane à ses trois compères. "Je suis désolée, je n'arrive pas à parler, mais… moi, cette chanson a vraiment changé ma vie. Je ne serai pas là sans elle." Julien Doré, issu lui de l'école de La Nouvelle Star, n'était pas en reste comme il l'a confié à Télé 7 Jours. "Un moment m'a fait chavirer : l'interprétation d'une chanson que je ne connaissais pas à l'époque, 'Et bam' de la Belge Mentissa. J'ai perdu pied pour plein de raisons personnelles." L'interprète de "Nous" d'ajouter : "J'étais tétanisé et j'ai dû interrompre le tournage. De longues minutes ont été nécessaires pour évacuer tout cela." Bref, une saison qui promet pour leur première en tant que coach dans le célèbre fauteuil rouge. "La capacité que les enfants ont, si jeunes, à surmonter un tel stress, ce sera précieux pour la suite, dans la gestion de leurs émotions, conclut Julien Doré dans Télé 7 jours. Il y a une forme de légèreté saine, pas d'ego, pas de plan de carrière."