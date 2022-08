Pourquoi Julien Doré était terrifié à l'idée d'être juré dans "The Voice Kids"

Un an après avoir réalisé un triplé en emmenant Rébecca, son talent, à la victoire de The Voice Kids sur TF1, Patrick Fiori, coach emblématique du télécrochet réservé aux jeunes étoiles de 6 à 15 ans, est prêt à s'installer pour la septième fois sur l'emblématique fauteuil rouge. À partir de ce samedi, l'interprète de la chanson "Que tu reviennes" sera entouré de nouveaux camarades pour entamer la huitième saison du programme. Suite au départ marquant de Jenifer, coach de The Voice Kids depuis la toute première saison, et celui de Soprano, Kendji Girac et lui seront rejoints par Louane Emera et Julien Doré.

Comme l'interprète de Color Gitano, les nouveaux venus sont tous deux issus de télécrochets, à savoir The Voice, la plus belle voix pour Louane et Nouvelle Star pour Julien Doré. Une expérience qui devrait leur permettre de comprendre ce que ressentent les talents qui viennent montrer leur savoir-faire devant un jury et des millions de téléspectateurs.

Malgré tout, Julien Doré n'a pas caché avoir quelques appréhensions à l'idée de devenir coach de The Voice Kids. En octobre 2021, soit un mois après l'annonce de son arrivée dans le télécrochet, l'interprète du Lac partageait ses craintes dans les colonnes de PureCharts. "J'avais peur de ne pas être moi-même", disait-il." J'avais peur de ne pas suffisamment m'ouvrir du fait de me sentir filmé. J'avais très très peur que le stress mette un voile sur mes émotions et que, par conséquent, je n'arrive pas à transmettre ce que je ressentais." Heureusement, le chanteur a rapidement trouvé ses marques et a réussi à se "laisser aller". Et ce "dès que la première voix est arrivée dans nos oreilles", ajoute-t-il. "Je pense que le fait d'être de dos au moment où ils commencent à interpréter ces chansons nous permet de plonger assez sereinement, en fait."

Une belle complicité

Si les peurs de Julien Doré se sont évaporées et s'il a réussi à se sentir comme un poisson dans l'eau dans The Voice Kids, c'est également grâce à la bonne entente qui règne dans le nouveau banc des coachs. Une complicité dont les internautes ont pu avoir un aperçu dans une courte vidéo "question-réponse" diffusée par TF1 sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, on voit les quatre coachs répondent à différentes questions à l'aide d'un petit tableau blanc entre vannes et anecdotes. L'occasion pour Patrick Fiori de sortir sa plus belle imitation de Julien Doré et de déclencher un fou rire collectif. "Alors là je dois dire la vérité, c'est exactement ça !", a confirmé Louane en riant avant de s'adresser directement à Julien Doré : "Je te jure sur ma vie, tu fais ça !". "J'ai essayé avec le bassin mais je n'y arrive pas", ajoute alors Patrick Fiori.

La bonne ambiance promet donc d'être au rendez-vous dès ce samedi dans The Voice Kids sur TF1.