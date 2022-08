Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Marc-Olivier Fogiel, dans l'ombre pendant trois ans, pourrait faire son retour dans le petit écran: "Je ne m’interdis plus de faire de l’antenne"

Dans les pages du Parisien, à l'heure de la rentrée télé, Marc-Olivier Fogiel dévoile son jeu pour BFMTV. Le patron de la chaîne toute info révèle les nouveaux rendez-vous pour les téléspectateurs et les nouvelles têtes à découvrir sur le petit écran, dont celui de Roselyne Bachelot, ex-ministre, Maxime Switek et Jean-Baptiste Boursier. Celles qui s'en sont aussi allées, comme Jean-Jacques Bourdin pris dans la polémique, accusé d'agression sexuelle.

BFMTV fait 50 pour cent d'audience de plus que CNews, se félicite Marc-Olivier Fogiel. Et si les concurrents sont loin derrière, "il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers".

Au détour d'une question, le patron de la chaîne révèle également ses intentions personnelles. Il n'exclut plus de refaire de l'antenne, même si celle ne lui manque pas, dit-il. "Je m'étais interdit pendant ces trois ans de mélanger les genres en en faisant tout en dirigeant la chaîne. J'en ai discuté avec Arthur Dreyfuss (PDG d'Altice Médias) récemment. Il m'a demandé de ne plus me l'interdire. Je pourrais donc être amené à faire de l'antenne très ponctuellement, pour des interviews."

Mais ce ne sera que si l'occasion se présente et si c'est la meilleure solution pour la chaîne, insiste-t-il, ajoutant qu'"il y a suffisamment de talents maison pour que cela reste une hypothèse".