Un télécrochet spécial pour désigner le candidat belge pour l’Eurovision

Elle a été confirmée dimanche par la VRT. Ce n'est pas un candidat issu de télécrochets existants qui représentera la Belgique lors du prochain concours. Un télécrochet baptisé Eurosong sera organisé et tout un chacun pourra y participer. La formule n'est pas inédite puisqu'elle avait permis à Laura Tesoro de nous représenter en 2016 avec une dixième place à la clé. C'était moins bien que Blanche, quatrième l'année suivante, mais mieux que les résultats des candidats issus de The Voice et autres depuis.