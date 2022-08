Les Cinquante : Une téléréalité inspirée de “Squid Game” sur RTL

Jouera bien qui jouera le dernier", tel est le slogan de cette nouvelle téléréalité qui va débarquer sur la chaîne W9 mais que les Belges pourront suivre sur la plateforme gratuite de streaming de RTL-TVi, RTLPlay, dès le 5 septembre. Ou quand une téléréalité d'enfermement s'inspire directement de la série sud-coréenne Squid Game, qui a fait un carton sur Netflix.

Son nom ? Les Cinquante. Pourquoi ? Parce qu'il y aura cinquante joueurs déjà connus des téléspectateurs dont notamment la Belge Amélie Neten, figure emblématique des Anges suite à sa participation à la saison 4 de Secret Story sur TF1. Mais aussi une autre Belge : Aurélie Dotremont, révélée dans L'île de la vérité, Les Anges et Les Marseillais.

S'agissant des Marseillais, d'autres candidats emblématiques seront de la partie dans ce "jeu du calamar". À commencer par la star incontestée de cette téléréalité qu'est Maeva Ghennam. Elle, tout comme l'influenceuse star Milla Jasmine, a également accepté de se prêter à ce nouveau jeu de W9. Le reste du casting se compose notamment de Simon Castaldi (fils de Benjamin), Noré et Kamila de Secret Story ou encore Jessica Errero et Greg Yega des Marseillais.

Au programme: des affrontement sur des épreuves à la Squid Game (jeu de la corde, 1/2/3 soleil etc.) afin de remporter jusqu'à 50 000 euros. Chaque jour, un jeu éliminatoire - et non mortel contrairement à la série, évidemment - sera disputé dans une arène du château de Bertichères, à Chaumont-en-Vexin, dans l'Oise. Les candidats y seront placés en quarantaine. "Chaque jeu se conclut par la cérémonie des votes et des éliminations définitives, précise W9, qui dote aussi les téléspectateurs d'une application leur permettant de soutenir leur joueur favori. Les joueurs perdants lors d'un jeu voient leurs destins remis entre les mains des joueurs victorieux… qui ne pourront en sauver qu'un ou quelques-uns."