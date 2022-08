Kev Adams seul rescapé pour la quatrième saison Mask Singer: voici les nouveaux enquêteurs de l'émission

Camille Combal et Mask Singer ont récupéré le créneau de Koh-Lanta pour cette nouvelle saison, au cours de laquelle 12 personnalités sont à démasquer.

Il y aura pas mal de changements pour cette quatrième saison puisque 75% des enquêteurs ont changé ! Effectivement, Alessandra Sublet a arrêté la télévision pour se consacrer à sa carrière de comédienne, Jarry a été débauché sur France 2 et Anggun n'était pas disponible suite à sa participation dans Danse avec les Stars. Kev Adams reste lui bel et bien à sa place.

Comme déjà expliqué, ils seront donc remplacés par des têtes bien connues de la chaîne privée française. On retrouvera donc Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Vitaa en lieu et place des trois anciens enquêteurs.

Comme lors de la troisième saison, deux stars internationales feront leur apparition dans l'émission. L'an passé, TF1 avait convaincu Teri Hatcher, qui jouait dans Desperate Housewife ainsi que Seal, chanteur de renom.

Qui succédera à Denitsa ? Les costumes seront-ils encore plus surprenants que lors des autres saisons ? Réponses dès ce mardi soir !