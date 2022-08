La destination de la prochaine saison de "Koh-Lanta" est connue !

En juin dernier, Bastien et François étaient sacrés grands gagnants deKoh-Lanta: Le Totem Maudit. Malgré les nombreux rebondissements de la saison, l'émission d'aventure a signé sa plus mauvaise audience toutes saisons confondues. Cela ne déstabilise toutefois pas TF1 qui prépare déjà la suite.



Prévue pour 2023, la prochaine saison de Koh-Lanta est déjà en tournage. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, Alexia Laroche-Joubert, directrice de Adventure Line Productions (ALP) a d'ailleurs annoncé la destination du prochain chapitre : "Au moment où je vous parle, j'y suis effectivement, en famille. Et pour tout vous dire, oui, la prochaine saison de Koh-Lanta se déroulera aux Philippines. Je rejoins le tournage juste après", déclare la productrice.





C’est la quatrième fois que le jeu d’aventure posera ses valises aux Philippines. Les saisons Palawan, Caramoan et le Totem Maudit s’y étaient déjà déroulées en 2007, en 2008 et en 2022.