MasterChef de retour après 7 ans d’absence : qui sont les membres du nouveau jury ?

Yves Camdeborde : Issu d'une famille de fermiers et de charcutiers, Yves Camdeborde est l'un des premiers chefs cuisiniers fondateurs de la cuisine de bistrot, en d'autres termes à la bistronomie. Juré de MasterChef pendant quatre saisons et personnalité de la précédente saison de Mask Singer, le chef du Comptoir du Relais Saint-Germain à Paris remet le couvert cette saison.

Thierry Marx : Illustre représentant de la gastronomie française, Thierry Marx est l'un des leaders de la cuisine moléculaire. Chef aux nombreuses étoiles, le Parisien, qui détient pas moins de cinq restaurants (Le Sur Mesure, Le Camelia, Le Cake Shop, Street Marx et The Bakery), est également une personnalité connue du petit écran. De 2010 à 2015, il a été juré de Top Chef sur M6 et a participé par la suite aux Carnets de Julie sur France 3.

Georgiana Viou : Georgiana est bien placée pour montrer aux candidats de MasterChef que tout est possible ! Finaliste de la première saison de l'émission (alors diffusée sur TF1), la Marseillaise a ouvert, cinq ans plus tard, son propre restaurant intitulé Chez Georgiana. Elle a remporté le Trophée Jeunes Talents et deux Toques au Gault et Millau. Un beau parcours pour la jeune femme, qui peut comprendre mieux que personne ce que vivront les candidats de l'émission.