"Mask Singer": Qui a été démasqué ce mardi soir?

Et de quatre pour Mask Singer! Ce mardi soir, le divertissement qui consiste à démasquer des stars cachées dans des costumes faisait son grand retour sur TF1. Exit les vendredis, désormais c'est bien en début de semaine que les téléspectateurs pourront suivre les enquêtes de Kev Adams et de ses nouveaux voisins de fauteuil, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc.

Le lancement de cette quatrième saison a été suivi par 3 millions de téléspectateurs en moyenne, selon Médiamétrie. Un beau score qui classe Mask Singer dans le trio de têtedes audiences de la soirée derrière la rediffusion de Crimes Parfaits sur France 3 et devant Masterchef qui a, de son côté, rassemblé seulement 1.817.000 Français sur France 2.

Lors de ce premier épisode, le bébé a, dans un premier temps été démasqué. Les indices "un enfant prodige", "sans filtre", "Je traîne souvent avec des énergumènes du genre" et "Dans ma carrière, j'ai pris des virages à 360, ça ne m'a jamais fait peur. Si on attend à ce que tout soit servi sur un plateau, il ne faut pas faire ce métier. Au début, je n'étais pas du tout fait pour la scène et les projecteurs" ainsi que les indices matériels, à savoir un sac d'oranges, une serviette, un ours en peluche et une guitare ont permi aux détectives de trouver que Marianne James, figure phare de Nouvelle Star, La France a un incroyable talent et Prodiges, se trouvait dans le costume du bambin.

Dans un second temps, c'est l'identité du pain d'épices qui a été dévoilée. Derrière le costume gourmand se trouvait Frédéric Diefenthal. La star de Taxi et d'Ici tout commencea été démasquée par Jeff Panacloc.