"Si drôle", "un régal", "exceptionnelle": Chantal Ladesou, la véritable star de "Mask Singer", c'est elle!

Ce n'est pas encore la rentrée que TF1 dégaine déjà ses grandes émissions. Après The Voice Kids samedi dernier, c'est Mask Singer qui a fait son retour sur le petit écran. Le divertissement qui consiste à deviner quelle personnalité se cache derrière des costumes géants a toutefois quitté sa case habituelle du vendredi soir pour être diffusé le mardi soir. Un changement qui s'ajoute à d'autres nouveautés comme le banc des détectives qui a presque totalement été dépoussiéré. Kev Adams, enquêteur depuis la première saison de l'émission, a été rejoint par Vitaa, Jeff Panacloc et Chantal Ladesou. Le comportement et les interventions hilarantes de cette dernière ont marqué le retour du divertissement. "Il y a deux émissions qui se font en même temps. Vitaa, Kev, Jeff et moi, on fait Mask Singer. Après, il y a Chantal Singer. Chantal fait sa petite enquête de son côté, elle fait sa petite émission", plaisante d'ailleurs le présentateur de l'émission Camille Combal.

Sur les réseaux sociaux, l'humoriste de 74 ans et sociétaire des Grosses Têtes a également fait l'unanimité. "Mais, alors là, quel bonheur immense pour moi de voir ce soir Chantal Ladesou dans #MaskSinger sur @TF1 Quelle merveilleuse idée de l'avoir invitée dans Mask Singer notre #ChantalLadesou , j'aime tellement cette femme , elle est si drôle !", "Chantal Ladesou validée à 100 % dans le jury", "Chantal ladesou c'est la tante bourrée qui fout tout le monde mal à l'aise pendant les repas de Noël mais qui fait plier de rire les plus jeunes mdr", "Qui est le génie qui est allé chercher Chantal Ladesou pour être enquêtrice, parce qu'elle est franchement EXCEPTIONNELLE" ou encore "Comme on pouvait s'y attendre Chantal Ladesou fait son show dans l'émission, c'est un régal. Génial de l'avoir recruté en tant qu'enquêtrice."

Avec 3,12 millions de téléspectateurs français devant TF1, Mask Singer s'est classé en deuxième position des audiences de ce mardi soir, derrière Crimes parfaits sur France 3 et devant Masterchef sur France 2 qui pour son retour après sept ans d'absence n'a rassemblé que 1,82 million de Français.