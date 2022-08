Exclusif: Sandra Kim, jurée pour la compétition de drag-queens sur la RTBF

Pour Rita Baga, assurer l'animation Drag Race Belgique et ainsi enfiler les chaussures de l'une des plus célèbres drag-queens au monde, RuPaul Charles, est un rêve fou, qui semblait inaccessible. En effet, en juin dernier, France 2 avait surpris les téléspectateurs en diffusant le premier épisode de Drag Race France (suivi des 7 autres sur la plateforme France.tv), compétition de drag-queens adaptée du format américain RuPaul's Drag Race. Le principe ? Pendant des semaines, plusieurs candidates vont devoir relever des défis mélangeant danse, chant, comédie et mannequinat devant des juges : Nicky Doll, célèbre drag-queen française exerçant aux États-Unis, Kiddy Smile, un artiste militant pour les droits LGBT français, et Daphné Bürki, animatrice bien connue du PAF.

Selon nos informations exclusives, une des jurés belges sur Tipik sera Sandra Kim.

La gagnante de Drag Race Belgique repartira avec un chèque et des contrats commerciaux.