"Les danseurs sont plus connus que les stars": une ex-danseuse dézingue "Danse avec les stars"

"C'est pas possible, même nous les danseurs on est déçus", a-t-elle ainsi lancé, sans langue de bois ce lundi matin sur les ondes de Virgin Radio, au sujet du nouveau casting de Danse avec le stars qui démarre le 9 septembre prochain (avec Marie-Agnès Gillot, Bilal Hassani, François Alu et Chris Marques dans le jury). "Vous (les danseurs) devenez plus connus que les stars", a alors réagit Guillaume Genton, le présentateur de l'émission. "C'est ce qu'il se passe à chaque fois, malheureusement, a alors poursuivi la danseuse. Nous, on prend de l'ampleur parce qu'on prend de la visibilité chaque année et on reste fixe. Et puis les célébrités ont sûrement besoin d'un renouveau donc voilà…"

Pour rappel, voici les 12 personnalités qui ont accepté de fouler le parquet de l’émission de TF1 : l’influenceuse Léa Elui, l’aventurière de « Koh-Lanta » Clémence Castel, l’ancien ministre français et judoka David Douillet, la Miss France Amandine Petit, la chanteuse Carla Lazzari, l’humoriste Florent Peyre, l’influenceur Stéphane Legar, Théo Fernandez, l’acteur Thomas Da Costa (« Ici tout commence ») ou encore Billy Crawford, Anggun et la chanteuse Eva Queen.

"Francis Lalanne, il était pas ouf"

Selon Guillaume Genton les "vrais stars" qui ont foulé le parquet du concours de danse sont Matt Pokora, Shy'm ou Pamela Anderson. "Pour participer à Danse avec les stars il faut beaucoup de temps en tant que célébrité, donc il faut presque être à la retraite", a ainsi ajouté Silvia Notargiacomo qui a même donné le nom du danseur le moins sympathique avec lequel elle a été amenée à danser. "Francis Lalanne, il était pas ouf, c'est peut-être celui sur lequel vraiment j'avais pas misé... Malheureusement c'était pas jojo avec lui. C'était pas simple tout tout, déjà il est pas simple dans la vie alors imaginez vous dans l'émission."