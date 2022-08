"Brad Pitt, qui c’est celui-là ?": l'agriculteur Thierry provoque l'hilarité dans "L'Amour est dans le pré"

Pour le deuxième épisode de cette 17e saison de "L'Amour est dans le pré", Thierry, un viticulteur de 65 ans, a retenté sa chance alors qu'il était déjà apparu en 2015 dans l'émission. Sa relation avec Annick s'est mal terminée: "Honnêtement, ça n’allait pas dans ma tête. J’ai perdu 20 kg", raconte-t-il. " Quand elle est partie, je lui ai donné mon cœur. C’était dur. Je suis resté seul sur le lit à pleurer pendant plus de trois heures."

Karine Le Marchand a alors expliqué que la production avait décidé de lui accorder une seconde chance "parce qu'il avait fait un chemin psychologique".

Durant l'épisode de ce lundi soir, une séquence le concernant a d'ailleurs beaucoup fait rire les téléspectateurs. Alors que Thierry se prononce sur les critères physiques de ses prétendantes, l'animatrice ose le titiller un peu: "A un moment donné, tu n'es pas Brad Pitt". Une référence que n'a vraisemblablement pas l'agriculteur: "Qui c’est celui-là ?". "C’est un acteur américain", rit Karine Le Marchand. "EtGeorge Clooney, tu connais ?" . "Non, qui c'est celui-là aussi ?", réagit Thierry.

Son interlocutrice tente alors d'aller sur un terrain plus local: "Belmondo ? Tu n’es pas Belmondo". "Ah mais non, on est d’accord", répond l'homme de 65 ans. "Tu n’es pas Alain Delon", renchéritKarine Le Marchand. "Non mais j’y ressemble Alain de loin !", plaisante alors le candidat