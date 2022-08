"Des chiffres et des lettres": voici les remplaçants de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, évincés

Si Laurent Romejko reste à la présentation "Des chiffres et des lettres" à la rentrée de septembre, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, les deux piliers du jeu télévisé, ont quant à eux été virés du programme culte de France Télévisions. Même si on les verra une dernière fois le week-end du 10 et 11 septembre, ils ne seront en effet pas présents dans la nouvelle version de l'émission, désormais diffusée le week-end. Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat s'étaient confiés récemment à l'AFP. "Ce qui est désigné pudiquement comme un désaccord contractuel a surgi car FTV a exigé une baisse de notre salaire de l'ordre de 60 % et a refusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l'outrecuidance de réclamer. Car oui, vous avez bien lu, nous sommes en CDD depuis 36 ans pour Arielle, et 47 ans pour Bertrand… Nous n'existons pas alors que nous sommes tous les jours à l'antenne. Cette régularisation nous a été sèchement refusée."

Deux nouvelles têtes, ou presque

Les deux figures emblématiques de France 3 auront donc bel et bien deux remplaçants à partir du 16 septembre, comme l'a confirmé Patrice Laffont, producteur artistique de l’émission. "Stéphane Crosnier s’est tout de suite imposé à moi, a-t-il expliqué à Télé 7 jours. C’est un ancien candidat très charismatique, prodigieux en chiffres. Il a été brillant dans de nombreux tournois de Des chiffres et des lettres. Mais il a également un très bon sens de la télé puisqu’il a travaillé en tant que rédacteur en chef sport chez BFM TV et RMC Sport."

Deuxième personne? Blandine Maire, professeure en petite section. "Elle a un gros background, car elle est juriste et a aussi travaillé à la télévision en tant que journaliste en travaillant avec Olivier Minne ou sur Fort Boyard, poursuit Patrice Laffont, toujours à Télé 7 jours. "Petite anecdote amusante : elle était à la montagne au moment du casting, alors elle nous a envoyé une petite vidéo depuis son petit studio ! Tout le monde a été emballé."