Garou et The Voice : “mon rôle de juré, c’est fini, mais je planche sur un projet qui réinvente The Voice”

" The Voice, c'est fini, fini pour moi. Mais c'était cool, assure celui qui s'est retrouvé dans les célèbres fauteuils rouges durant plusieurs saisons. Surtout de l'avoir fait dans deux pays : la France et le Canada. C'est fini mais je ferai peut-être une autre création. Je suis impliqué sur un projet qui réinvente un peu le principe. The Voice, au début, c'était magique. Puis, après, c'est toujours la même chose. Moi, j'aime quand ça provoque un peu, quand c'est naïf. "

Garou ne court pourtant pas après la télévision. À part la fête de la musique en juin dernier, on le voit de moins en moins dans le petit écran. " Et avec raison. J'ai trop d'arbres, de bûches et de sirop d'érable à ramasser dans ma forêt (sourire) ! Mais j'ai des projets audiovisuels ! Ils avancent lentement mais sûrement. C'est aussi pour cela que j'arrange mon endroit au Canada car je vais aller vers ma propre plateforme de streaming à moi. Je ferai un petit clin d'œil en cette rentrée et qui devrait découler sur plusieurs choses à l'automne et après. " Avant un nouvel album ? "J'ai quelques chansons qui sont écrites mais cela ne sera pas pour tout de suite. Elles vont d'ailleurs se jumeler avec ce projet de longue haleine. J'ai envie de collaborer avec des artistes du monde, ce que je n'ai pas encore fait. Et j'y crois car j'ai une super belle providence dans ma vie. J'ai toujours eu un parcours qui se dessine."