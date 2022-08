"J'ai pris un petit rail": la réponse choc de Michel Sardou dans TPMP

Retour en grandes pompes pour la bande à Cyril Hanouna ce lundi 29 août. Premier invité? Michel Sardou. Et la star de la chanson française y est allée sans filtre sur Mélenchon, Johnny mais aussi et surtout sur un détail qui n'est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs.

Après avoir dézingué Jean-Luc Mélenchon, Michel Sardou s'est confié sur sa brouille avec Johnny Hallyday, juste avant son décès. "C'est de ma faute, j'ai été maladroit, avoue-t-il dans Touche pas à mon poste. J'ai dit une connerie en fait, que je ne pensais pas mal d'ailleurs. Mais lui, par contre, il l'a mal pris". Bouleversé par cette discorde, celui qui aura bientôt une comédie musicale en son honneur (et qui passera par la Belgique), poursuit. "Oui, j'ai dit une connerie sur ses filles, répond-il à Cyril Hanouna. Mais je ne pensais pas être méchant du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, j'étais étonné qu'il réagisse aussi sec que ça. Et un jour je le rencontre, je lui dis 'Écoute, il faudrait quand même qu'on se parle'. Il me dit 'Écoute, je ne veux pas te parler'. Je lui dis 'Bien ça tombe bien, tu n'as qu'à m'écouter'. Et puis après on ne s'est plus parlé".

Quand Michel Sardou crée le malaise en plateau

Son franc-parler a ensuite encore parlé en répondant à une simple question ("Comment ça va Michel?") de l'animateur de Touche pas à mon poste. Et l’interprète du tube "Les lacs du Connemara" de rétorquer : "J’ai pris un petit… un petit rail !", balance-t-il en s'enfilant quelques bonbons. Une réponse, bien qu'elle a avant tout fait rire, qui a stupéfait les chroniqueurs, provoquant toutefois un petit malaise. Matthieu Delormeau, assis à côté de Michel Sardou, lui agrippe alors le bras en lui proposant de ne pas en dire davantage. Cyril Hanouna, quant à lui, n'a rien entendu et personne -Michel Sardou, rictus aux lèvres, en tête- n'a préféré répéter la phrase. Une blague, certes, mais qui aura secoué tout un plateau!