Yves Van Laethem, chroniqueur LN24, sur sa présence au Grand Cactus : “J’avais envie de boucler la boucle”

La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe jeudi dernier, une semaine avant la rentrée du Grand Cactus qui aura lieu ce jeudi 1er septembre : Yves Van Laethem devient chroniqueur dans l'émission satirico-politique de Jérôme de Warzée, programme de Tipik (RTBF) qui s'est amusé à parodier en long et en large le célèbre infectiologue belge et porte-parole interfédéral anti-Covid.

S'il ne sera présent qu'une seule fois dans Le Grand Cactus, l'épidémiologiste sera par contre un chroniqueur récurrent de l'émission de Maxime Binet sur LN24, Il faut qu'on parle, à suivre du lundi au vendredi entre 17 h et 18 h en télévision et entre 18 h et 19 h sur LNRadio, ex-DH Radio. " Vous êtes en train de changer de métier vu que vous intégrez notamment Le Grand Cactus ", taquine Maxime Binet d'entrée de jeu dans Il faut qu'on parle diffusé en ce lundi de rentrée (replay disponible sur le site de LN24.be). " Oh, seulement une seule fois, vous savez, rétorque Yves Van Laethem, comme je passe aussi dans On n'est pas des pigeons bientôt. C'est la rentrée à tout point de vue, donc c'est l'occasion, parfois, de marquer un peu la différence par rapport à ce qui nous a occupé malheureusement pendant deux ans…"

Et de conclure : " Pour Le Grand Cactus, j'avais envie de boucler la boucle. Cela fait deux ans qu'ils emploient mon image très différente de ce qu'elle est réellement. Un peu caricaturée (sourire) car je ne suis pas aussi directif que Kody, par exemple (l'humoriste qui l'imite avec "du gel, du gel et du gel", NdlR). Donc c'est l'occasion ou jamais de se retrouver avec eux et de finir un peu le tour de la question."