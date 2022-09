"J'ai envie de me faire l'amour à moi-même": quand Kody parodie Yves Van Laethem face au virologue dans le Grand Cactus

En se transformant en "Gelman" et profitant de sa présence comme chroniqueur sur le plateau, Kody a une nouvelle fois caricaturé l'infectiologue. "Ca ne me dérange pas d'être parodié sans cesse", a assuré Yves Van Laethem, fan de l'émission.

Entre la fameuse arrivée de la séquencedu carolo Fabrizio ("Minga ti, mes couilles!") qui nous présente sa ville et celle du micro-trottoir de James Deano -pas en mode Freddy Tougaux mais plutôt "Freddy tout beau"- sur les lois du futur (le "Kilucru"), la rentrée du Grand Cactus 2022 a tenu ses promesses de rigolade. Outre les pics à Georges-Louis Bouchez ou Hadja Lahbib, mention spéciale au medley explosif de Patrick Chirac (Fabian LeCastel) en cette période de feux de forêts. Bluffant ou plutôt... fumant!

Sans oublier le très attendu Yves Van Laethem en chroniqueur. Fan de l'émission, l'épidémiologiste de la crise sanitaire a accepté le job

en one shot pour "boucler la boucle

". "

Je n'ai aucun problème a être caricaturé autant de fois, tout le temps",

explique le porte-parole interfédéral Covid-19. "

C'est un peu comme les conflits d'intérêts. Quand il y en a un, c'est embêtant mais quand il y en 50 non. Donc je préfère être caricaturé tout le temps qu'une seule fois."

Celui que Jérôme de Warzée (qui fêtait son 52e anniversaire ce jeudi!) décrit comme "le seigneur de sciensano" jonglant entre "les éprouvettes et le second degré", il s'est fait taquiné durant presque toute l'émission. Normal après tout, il remplaçait Thierry Luthers, habituel souffre douleur des comédiens. De la Jeamotte touch qui l'a déguisé en Docteur Maboulle, Docteur Strange ou en Doc de Retour vers le futur en passant par les comparaisons au Docteur Raoult ou encore le questionnaire de Jérôme de Warzée. Le chef de bande lui demandant de choisir entre la brosse ou le peigne ("peigne, peigne, "peigne"), le kayak ou le frisbee (allusion aux activités insolites proposées par les Codecos durant la pandémie), une "MST par hasard ou un CST imposé". Sans oublier "Astrazeneca ou Maggie De Block"? "Le vaccin, car entre deux maux, je choisis le moindre." Ou quand Yves Van Laethem prouve qu'il a du répondant et de l'humour d'autodérision. Comme cette boutade envers notre JCVD national. "Je l'apprécie au 14e degré, je veux dire dans le sens où ça dépend du vin (et son degré d'alcool, ndlr.) qu'il a bu avant (sourire)!"

"Gelman" et non "Superman"

Le sketch tant attendu est arrivé: Kody parodiant Yves Van Laethem, devant Yves Van Laethem en personne. Même si au début, "Gelman" prétend être un super héros et non l'infectiologue belge, il finira par s'y confondre. S'il ne fallait pas confondre (super) pouvoirs et pouvoir d'achat, Yves Van Laethem n'hésita pas lui à faire des jeux de mots bien sentis ente "zéro" et "héros". Mais le clou du skecth revient à ce moment où, entre les "questions de bon sens" et les supergiclettes de Gelman qui ne veut pas asperger l'épidémiologiste car "il est tombé dedans quand il était petit", Kody alias Gelman se reconnait en Yves Van Laethem placé en face de lui. "Quand je vois ce bellâtre, ces lunettes fumées, j'ai l'impression de me retrouver face à moi-même." Hilarité sur le plateau, avant de conclure: "Et j'ai même envie de me faire l'amour à moi-même!"