"On a été virés en visio en 10 minutes": Arielle Boulin-Prat revient sur son éviction du jeu "Des chiffres et de lettres"

La polémique sur les départs de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, les deux piliers du jeu télévisé "Des chiffres et des lettres", ne finit pas d'enfler. Ce vendredi matin, sur les ondes de Virgin Radio, Arielle Boulin-Prat est revenue sur cette éviction à la grande surprise de tous. "On a fait l'objet d'un très grand mépris. Pour la chaîne, nous ne sommes rien. Il faut savoir qu'on n'a eu aucun coup de fil de personne", explique-t-elle avant de revenir sur la manière dont France Télévisions a éjecté les deux piliers. "On a été virés en visio, en dix minutes. C'est ça la réalité. Ça faisait 36 ans que j'étais aux 'Chiffres et aux Lettres'".

Cette dernière a également indiqué la date de la dernière émission où nous pourrons encore la voir avec son acolyte Bertrand Renard. Son gros regret : elle n'a pas su dire au revoir aux téléspectateurs. "Notre dernière émission, qui passera le 11 septembre, a été enregistrée au mois de mai. Au mois de mai, il n'était absolument question de rien. Nous n'avons même pas pu dire au revoir aux téléspectateurs. C'est terrible", a conclu Arielle Boulin-Prat.

Un ancien candidat, Stéphane Crosnier, et une professeure des écoles, Blandine Maire, remplaceront Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat comme arbitres des "Chiffres et des lettres" Lors de l'annonce du licenciement des deux piliers du jeu, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat avaient dénoncé un départ "contraint et forcé". L'animateur principal du jeu diffusé sur France 3, Laurent Romejko, continuera quant à lui à occuper ce rôle qu'il tient depuis 1992. Cette saison par contre, le jeu ne sera plus diffusé de manière quotidienne mais uniquement le week-end.