"C'est un moment particulier": Julien Doré extrêmement touché par la prestation d'un talent dans "The Voice Kids"

Se retourner ou pas? Lorsqu'un coach de The Voice Kids découvre qu'un jeune talent a choisi d'interpréter une chanson de son répertoire lors des Blinds, il est difficile de ne pas craquer. Julien Doré en est le parfait exemple. Ce samedi, sur TF1, le chanteur du Lac est tombé sous le charme de Léa, une candidate de 9 ans qui a choisir d'interpréter Nous, l'un des derniers tubes de son idole. "J'ai choisi cette chanson parce qu'elle raconte les hommes qui sont prêts à détruire la nature pour gagner de l'argent. C'est un sujet important pour moi. Et, c'est important de faire attention à la planète", explique Léa qui est accompagnée de son papa à la guitare.

Dès les premières paroles, Julien Doré n'est pas resté indifférent. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il se retourne et admire la prestation de sa jeune fan. "C'est un moment particulier. Forcément, il y a une vraie surprise pour moi", dit-il. "Il y a quelques temps, quand j'ai écrit et composé cette chanson-là, je ne pouvais pas me douter une seule seconde que quelques temps après, ce refrain signifierait quelque chose. Parce que quand j'écris cette chanson, je pense tout simplement à ta génération, à des enfants comme toi, qui ont ton âge. J'espère pour eux, du mieux que je peux, faire en sorte que le monde dans lequel vous allez grandir soit le plus joli possible."

Sans surprise, Léa choisit de rejoindre l'équipe de Julien Doré. L'occasion pour le coach de chanter le refrain de Nous en duo avec la candidate. "J'ai envie de prendre une photo tellement ils sont beaux", lance Louane face à la prestation improvisée.