Visite guidée des nouveaux studios ultramodernes de LN24 et LN Radio

L'an dernier, LN24 a changé de propriétaire. Désormais, la première chaîne de télévision full info en Fédération Wallonie-Bruxelles a rejoint le groupe IPM qui édite aussi la DH, La Libre Belgique, L'Avenir, Paris Match, Moustique, Le Courrier international, TéléPocket, LN Radio… Un changement de propriétaire qui s'accompagne d'un déménagement. LN24 va quitter prochainement ses installations de la rue de Genève à Evere pour emménager dans des studios flambant neufs construits dans l'infrastructure du groupe IPM à Etterbeek. Des studios dernier cri, bien entendu.

"La première différence, c'est que le grand studio est beaucoup plus vaste que celui de la rue de Genève, explique Alain Schwartz, directeur de la production. Il a aussi trois axes de travail." Comprenez qu'il se compose de trois espaces distincts là où auparavant il n'y avait qu'un présentateur flanqué de deux tables parallèles pouvant accueillir invités et intervenants. Désormais, il y a un coin "info-service" avec un écran géant qui est un outil de démonstration permettant aussi l'interaction avec le plateau principal. L'autre coin comprend des canapés pour des rendez-vous plus conviviaux. Lui aussi peut interagir avec le plateau principal.

Qui dit trois espaces, dit beaucoup de caméras. On en compte 11 sur le plateau.

Ce grand studio est aussi équipé d'une caméra permettant des travellings et donc du mouvement. "Avoir du mouvement impose d'avoir un fond (un décor) en trois dimensions beaucoup plus complexe qu'un décor 2D du type papier peint. Cette 3D s'inscrit dans tout ce qui est vert comme sur les green keys en cinéma." D'où la couleur dominante dans les nouvelles installations. "Et ce décor changera en fonction de la luminosité extérieure. Celle-ci sera différente le matin, à midi et le soir. Et, au fur et mesure, on pourra changer les décors à l'arrière-plan, une fois que nous maîtriserons l'outil." C'est tout nouveau et cette technique n'est pas utilisée ailleurs sur des chaînes d'info, ou alors de manière très limitée, précise Alain Schwartz." On a l'ambition d'aller plus loin qu'Eurosport qui a aussi ce type d'habillage."

Un second studio est en phase d'aménagement. Il sera full green key, sans éléments de décor, mais exploitable en 3D comme en 2D. S'ajoutent à cela des régies pour piloter la réalisation des émissions et un studio tout neuf également pour LN Radio (ex-DH Radio). "Il s'agit d'une installation complémentaire équipée d'écrans plasma de grande taille en arrière-plan et sur les côtés. Il y aura une automation complète, ce qui permettra aux journalistes de travailler en 'self op', c'est-à-dire : sans l'assistance d'un technicien ou d'un réalisateur", explique Alain Schwartz. "Tous ces studios sont multimodaux. Il y a une complémentarité entre les uns et les autres que l'on affinera au fur et à mesure puisque l'objectif final, c'est de servir au mieux l'ensemble du groupe."

