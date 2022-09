"Des seins énormes, des visages enveloppants": lorsqu'elle travaillait sur RTL-TVI, Agathe Lecaron se sentait invisible à côté de certaines présentatrices

Rentrée mitigée pour Agathe Lecaron. Alors que La Maison des maternelles, magazine qu'elle présente depuis 2016 réalise de bons scores sur France Télévisions (sur France 5, sur France 4 et enfin sur France 2), la nouvelle version de Masterchef dont elle a pris les commandes peine à convaincre les téléspectateurs de la deuxième chaîne de France. Le premier épisode n'a rassemblé que 1,88 million de téléspectateurs français, le deuxième 1,55 million. De très mauvais scores qui envoient France 2 au pied du Top 3 des programmes du mardi soir. "Réaliser ce score dans ce contexte concurrentiel , alors qu'on n'est pas encore dans le coeur des épreuves, c'est plutôt pas mal", déclare Agathe Lecaron dans Télé Star avant d'ajouter, confiante:"Le public de l'émission est beaucoup plus jeune que la moyenne de la case, et les femmes nous ont suivis."

RTL-TVI? Ses "années de la loose"

Avant de connaître une belle carrière en France, Agathe Lecaron a fait ses armes en Belgique. D'abord sur NRJ, ensuite sur AB3 et enfin sur RTL-TVI. Une période dont elle ne garde pas que des bons souvenirs. Dans une interview accordée au Figaro, l'animatrice va même jusqu'à définir sa carrière sur RTL-TVI comme ses "années de la loose". Comme elle le raconte dans le média français, elle se sentait invisible à côté des anciennes miss qui officient encore sur la chaîne privée, ces présentatrices "avec des seins énormes, des visages enveloppants", dit-elle. "On ne me confiait rien. Dès que je faisais un casting, on me disait que j'avais l'air d'une garce. Un jour, un patron m'a expliqué que je n'étais pas populaire, que ça ne marcherait jamais pour moi en Belgique."

Heureusement, la mayonnaise a mieux pris sur le petit écran français. Sur TF1 avec Sacrée soirée, sur M6 avec Top Chef et surtout sur France Télévisions avec La Maison des Maternelles ou encore Bel & Bien, deux émissions qu'elle présente encore aujourd'hui.