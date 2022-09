Gros malaise ce matin sur France 2 lors du passage d'Alexandra Pizzagalli dans Télématin. Entre problème de prompteur et sujet (trop) sensible, l'humoriste est complètement passée à côté de sa première chronique. La chaîne a même coupé son intervention en direct.

Bafouillage et malaise sur France 2: une chroniqueuse plaisante sur l'attentat de Nice et se fait couper en direct par la chaîne

Ce lundi 5 septembre ne figurera certainement pas parmi les meilleurs moments de la carrière d'Alexandra Pizzagalli.

Tout commence alors que cette dernière présente sa première chronique pour Télématin. Son prompteur tombe tout d'abord en panne et, visiblement déstabilisée par ce souci technique, l'humoriste bafouille et a des difficultés pour trouver ses mots. Heureusement pour elle, le dispositif redevient rapidement fonctionnel.

Cependant, ses débuts cauchemardesques ne s'arrêtent pas là.

En effet, Alexandra Pizzagalli avait décidé d'aborder un sujet sensible pour sa première: l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016 et dont le procès s'est justement ouvert ce lundi.

"Mohamed Lahouaiej Bouhlel, aucun effort de prononciation sur son nom. En même temps, en avait-il fait pour respecter le code de la route ? Je ne pense pas", démarre-t-elle. "Je suis là pour tenter de le défendre", annonce l'humoriste, qui dresse alors un portrait du terroriste:

"Amateur de salsa et de musculation, pardonnez-moi, mais cela ressemble pas mal à mon homme idéal, il semblerait qu’on soit sur le portrait d’un Ricky Martin de la côte d’Azur, on valide”, plaisante-t-elle. "Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Mari extrêmement violent: Elle l’avait peut-être cherché ? En ratant une cuisson ou, pire, en donnant son avis. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Il y en a bien qui regardent Télématin. Zoophile, en même temps à Nice, il n’y a que des vieilles et des chihuahuas. On a le droit de vouloir s’envoyer quelqu’un qui a des dents", pique-t-elle. Et de continuer: " Un grand admirateur d'Oussama ben Laden et de Salah Abdeslam qui sont au terrorisme ce que Nadal et Federer sont au tennis."

Face à cette séquence gênante, France 2 a pris la décision forte de l'interrompre et de lancer la publicité, avant même qu'elle puisse terminer sa chronique.

De retour à l'antenne, Alexandra Pizzagalli a déclaré: "Je conclurai cette première chronique, sur un ton plus premier degré, en m’adressant aux victimes, à leur famille, on est avec vous corps et âme. Vous méritez d’être entendus."