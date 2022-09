"Virée par visio en 10 minutes" avec son acolyte Bertrand Renard, la pilule a toujours du mal à être avalée pour l'une des arbitres de l'émission mythique de France 3. Arielle Boulin-Prat a en effet été écartée "Des Chiffres et des Lettres" après 36 ans de bons et loyaux services. Un "départ forcé" qui a un impact sur son état de santé.

"J'ai perdu 5 kilos": Arielle Boulin-Prat "ne dort plus" depuis son éviction du jeu "Des chiffres et des lettres"

Cet été, les fans du jeu télévisé "Des Chiffres et des Lettres" ont été choqués d'apprendre l'éviction d'Arielle Boulin-Prat et de Bertrand Renard de l'émission. Les "Monsieur chiffres" et "Madame lettres" parlent même d'un départ "contraint et forcé", alors que France Télévisions invoque un désaccord contractuel à la suite d'un changement de programmation.

"On est méprisés et maltraités"

Après son passage sur Virgin Radio vendredi dernier, Arielle Boulin-Prat s'est confié dans les colonnes de Gala ce week-end. "On est méprisés et maltraités. J'ai perdu 5 kilos et je ne dors plus", assure celle qui regrette surtout de ne pas avoir pu faire ses adieux aux fans du programme: "Nous ne pourrons même pas dire au revoir aux téléspectateurs."

France Télévision avait précisé ceci afin de faire taire toute polémique. “Madame Boulin-Prat et Monsieur Renard, animateurs de cette émission engagés en CDD d’usage, ont refusé de poursuivre leur collaboration dans les nouvelles conditions qui leur étaient proposées”. Le communiqué explique également que le “recours à ce type de contrats est autorisé et pratiqué par l’ensemble de la profession” et que les deux piliers de la chaîne “ont travaillé environ 35 à 40 jours par an, regroupés en 6 à 8 sessions”. Bref, selon France Télévision, leur nombre d’heures était trop faible pour leur permettre d'obtenir un CDI.

Déjà remplacés

"Notre dernière émission, qui passera le 11 septembre, a été enregistrée au mois de mai, a-t-elle aussi confiée, avec ce même regret. Au mois de mai, il n'était absolument question de rien. Nous n'avons même pas pu dire au revoir aux téléspectateurs. C'est terrible". Arielle Boulin-Prat et Betrand Renard seront en effet remplacés dès le 17 septembre prochain par Stéphane Crosnier, un ancien candidat, et Blandine Maire, une professeure des écoles. Laurent Romejko continuera quant à lui à occuper son poste de présentateur. Une fonction qu'il occupe depuis 1992, et donc... depuis 30 ans.