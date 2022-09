Thierry Luthers de retour en télé !

L'ancien journaliste sportif et chroniqueur du Grand Cactus avait fait une petite annonce ce dimanche sur ses réseaux sociaux. "Escalade dominicale dans les boules de l'Atomium", balançait ainsi le retraité de 63 ans, accompagné à la fois d'une photo dans l'atome de fer mais aussi sur un plateau télé. "Bientôt une annonce ludique, nostalgique et médiatique…" Il n'en fallait pas plus pour que les fans de celui qui chante Johnny ne se demandent si le fraîchement retraité n'allait pas revenir dans l'émission de Jérôme de Warzée. Contacté par nos soins, Thierry Luthers "ne dira rien, aucun commentaire. Suite au prochain épisode." Renseignements pris ailleurs, la DH peut vous révéler en exclusivité qu'il ne s'agit pas d'un retour autour de la table du Grand Cactus mais bien d'une participation comme invité dans l'émission C'est archivé près de chez vous (sur les trésors de la RTBF), présenté par Jean-Luc Fonck.