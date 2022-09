Accueil Medias Télévision Billy Crawford de retour dans Danse avec les Stars: "Après 30 minutes, j’étais K.-O. !" Le chanteur a démarré les répétitions en vue du prime de Danse avec les stars. Aurélie Parisi Journaliste Médias ©TF1/Collections personnelles

"Vous venez de Belgique et vous ne m'avez pas amené de chocolat ? Je vais en avoir besoin pour avoir l'énergie de danser ", nous lâche Billy Crawford avec humour et dans un français presque parfait (les expressions "C'est relou", "J'adore grave" et "Wesh, ma gueule" font désormais partie de son vocabulaire) alors que nous nous apprêtons à l'interviewer dans le cadre...