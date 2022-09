"Je les comprends": Laurent Ruquier défend Kylian Mbappé et le PSG sur la polémique des jets privés

Invité dans C à Vous, l'animateur semble dans le clan des footballeurs du PSG et de leur entraineur. Lesquels favorisent les déplacements en jet privés plutôt qu'en TGV pour leurs matchs. "Il y a de quoi rire!"

"Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", telle était la réponse polémique, accompagnée du fou rire de Kylian Mbappé (fortement critiqué), de Christophe Galtier lors d'une conférence de presse ce lundi, interrogé sur le choix du club de faire le trajet Paris-Nantes en jet privé, alors qu'il est réalisable en moins de 2h en train. Une solution moins polluante, qui existe déjà en Espagne et adoptés par les grands clubs de football.



La cata au Qatar

Tollé général sur la Toile (indignation partagée parl'influenceur écologique Hugo Clément) mais moins du côté de Laurent Ruquier, invité ce mardi matin sur le plateau de C à Vous d'Anne-Élisabeth Lemoine. "Je les comprends, explique l'animateur. "Pardon, je ne veux pas prendre leur défense, mais franchement, à ce moment-là, annulons la Coupe du monde de football au Qatar […] On annule tout à ce moment-là. Je les comprends, ça les fait rire, il y a de quoi rire. Quand on sait que la Coupe du monde aura lieu au Qatar, en plein hiver, qu'il va falloir climatiser des stades entiers…"