Accueil Medias Télévision Comment le politique a eu la peau du Jeu des dictionnaires : Jacques Mercier dit tout Invité d’Il faut qu’on parle sur LN24 et LN Radio, Jacques Mercier révèle qui a condamné la célèbre émission et pourquoi. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Grande voix de la radio et de la télévision, écrivain et homme de théâtre aussi, Jacques Mercier se définit aujourd’hui comme un homme multimédia. Après plus de 45 années passées sur toutes...