"Je serai en fin de vie financière dans 15 jours": les confidences de Benjamin Castaldi sur ses grosses difficultés dans TPMP (VIDEO)

La vie n'est pas rose pour Benjamin Castaldi. En 2020 déjà, l'animateur révélait connaître de gros soucis financiers suite à une escroquerie dont il avait été victime en 2003 et qui lui avait coûté toute sa fortune.

Pourtant, en 2019, il touchait 1500 euros par émission comme chroniqueur dans Touche Pas à mon Poste. "Ce n'est pas assez. Dans mon cas, ce n'est pas une augmentation qu'il faut, c'est un ticket de loto", avait alors confié le principal intéressé.

Plus de deux ans plus tard, les choses ne se sont pas arrangées. Loin de là... En effet, dans l'émission de ce mardi 6 septembre, Cyril Hanouna est revenu sur les déboires financiers de Benjamin Castaldi, qui doit rembourser plus de deux millions d'euros. "C'est mort. Je serai en fin de vie financière dans 15 jours", a déclaré l'ex-animateur de Secret Story. "Je serai en "cessation de paiement le 21 septembre prochain".

Et Benjamin Castaldi d'ajouter: "Dans 15 jours, il y a des échéances que je ne pourrai pas honorer, parce que j'avais un ami qui m'avait proposé une caution et qui ne l'a pas fait". Et l'ami en question, ce n'est autre que Cyril Hanouna. En effet, dans une émission fin août, l'animateur avait expliqué que son chroniqueur lui avait demandé de l'aide, en étant son garant. "Il veut emprunter 500.000 euros et il veut que je sois caution de cette somme. Ça veut dire que s'il ne paye pas, c'est moi qui vais payer", avait expliqué à l'époque Cyril Hanouna.

Mais visiblement, l'animateur n'a pas apporté l'aide voulue. Il s'en est expliqué ce mardi devant son chroniqueur: "Non, je ne t'avais pas proposé, tu m'avais demandé. Et ensuite, je suis parti en vacances et j'ai oublié".

"Je vais gérer au jour le jour. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ça va être compliqué", a alors conclu Benjamin Castaldi.