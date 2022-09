Mask Singer: voici la star internationale qui se cachait sous le costume du Cobra

Si le jury pensait à Sting ou Mick Jagger, c'est finalement après avoir interprété la chanson "My Way" de Frank Sinatra que le cobra boule à facettes a fait tomber le masque pour dévoiler son identité. Surprise: David Hasselhoff, notamment connu pour son rôle dans "Alerte à Malibu", était sous le costume. Les indices qui ont permis d'identifier l'acteur américain? « Il a déjà chanté un titre avec un chanteur français ; il annonce avoir été plusieurs fois disques d'or et de platine ; ou encore, il possède une étoile sur Hollywood Boulevard ".

La star de K 2000 n’est pas le seul à avoir été démasqué ce mardi soir su TF1, lors du 3e épisode. Laëtitia Milot, qui a joué dans la série “Plus Belle la vie” a également été éliminée de la compétition. Elle se cachait sous le costume de la souris et a offert une interprétation du titre “Encore un soir” de Céline Dion.