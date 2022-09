Un acteur de "Ici tout commence" dans le jury de "The Dancer", nouvelle émission présentée par Sara de Paduwa

D'ici quelques mois La Une dégainera The Dancer, son nouveau divertissement adapté de The Greatest Dancer, une émission diffusée sur la BBC. Présenté par Sara de Paduwa, ce concours de danse vise à mettre en lumière les talents belges, de tous les styles et de tous les âges. En groupe ou en solo, ils pourront fouler le parquet et faire le show devant un public et un jury.

Jusqu'ici, les noms des professionnels qui auront la tâche d'évaluer les prestations des candidats n'étaient pas encore connus. Dans un communiqué envoyé ce mercredi matin, la RTBF a toutefois mis fin au suspens et annonce que Laurien Decibel, une "jolie blonde est experte en house, commercial dance, dance heal, jazz funk, vogue, et salsa" sera de la partie. Coach de la version néerlandophone de The Dancer sur la VRT, cette sportive originaire de Vilvorde donne, depuis 7 ans, des cours de danse à Los Angeles, en Californie. Très connue dans le milieu de la danse, elle a eu l'occasion de danser aux côtés de stars telles que Dua Lipa, Jennifer Lopez, Jason Derulo, Cardi B, les Backstreet Boys ou encore Lara Fabian. Elle a également créé la chorégraphie du tube mondial Havana et celles de la version américaine de Mask Singer.

Référence du hip-hop, Aurel Zola s'est fait connaître avec le groupe Final FX. Avec les années, l'homme a fait son petit bout de chemin devenant danseur pour Beyoncé, Pharrell Williams, Ariana Grande ou encore Rihanna. Danseur, chorégraphe et directeur artistique, il gère aujourd'hui une compagnie de danse hip hop avec Max DBK. Baptisée The Revolutionary, elle a pour objectif de professionnaliser les jeunes danseurs.

Enfin, Agustin Galiana prendra lui aussi place sur le banc du jury. L'acteur espagnol que l'on peut voir dans Clem ou encore Ici tout commence danse depuis son plus jeune âge. Membre du ballet classique de Florence, il participe à plusieurs spectacles. Parmi eux, le bien connu Casse-Noisette. En 2017, il participe à la huitième saison de Danse avec les stars sur TF1 et remporte la compétition aux côtés de sa partenaire Candice Pascal. Egalement chanteur, Agustin Galiana a sorti son premier album "Plein Soleil" en 2020.

Les votes des coachs et du public

Le programmeThe Dancer comportera plusieurs étapes. D'abord une série de cinq émissions intitulées "Les Auditions". Lors de ces dernières, "les danseurs se produiront devant un miroir sans tain. Derrière celui-ci : une grande salle avec 3 coachs et un public qui aura le pouvoir de voter et du même coup, d'ouvrir ou non le miroir", explique la RTBF. Le public et ensuite les coachs seront invités à voter pour ses prestations préférées. Les 9 danseurs sélectionnés après ces étapes pourront participer aux "Shows" et y présenter des chorégraphies travaillées avec leur coach respectif. Le service public précise que le public pourra voter au fil des émissions.