Des tensions entre Léa Salamé et Laurent Ruquier? "Nous ne nous sommes pas reparlés depuis juillet"

Le 24 septembre prochain Léa Salamé présentera sur France 2 la première édition de l'émission "Quelle époque !" en seconde partie de soirée. Une hebdomadaire qui remplace le "On est direct" de la saison précédente, qu'elle présentait en duo avec Laurent Ruquier. Pour rappel, la relation entre la journaliste et l'animateur s'est terminée en eau de boudin. En juillet dernier, Laurent Ruquier avait annoncé ne pas poursuivre l'émission la saison prochaine, après 16 ans à occuper la deuxième partie de soirée sur France 2 (avec "On n'est pas couché" puis "On est en direct").

L'animateur qui avait accepté de partager la présentation de son talk-show avec son ex-chroniqueuse à la rentrée 2021 en raison de la présidentielle, a été frustré par l'expérience et annoncé quitter l'émission. Leur relation a aussi été ternie car chacun travaillait avec son propre producteur, une collaboration qui s'est avérée houleuse.

Cette année Léa Salamé reprend donc les rennes, accompagnée de Christophe Dechavanne et de l'humoriste Philippe Caverivière. Ce mercredi se tenait la conférence de presse de présentation de la nouvelle émission, lors de laquelle il a été demandé au trio s'ils avaient parlé avec Laurent Ruquier, chacun l'ayant côtoyé.

"Tout va très bien", a d'abord signalé Christophe Dechavanne indiquant avoir échangé avec Ruquier par téléphone. Même son de cloche du côté de Philippe Caverivière, qui a pourtant tardé à avoir une conversation avec lui. "C'est la partie que je déteste dans ce métier : quitter quelqu'un qui m'a donné ma chance et qui a été patient tout le temps où j'ai été moyen. J'ai repoussé de vingt jours mon coup de fil, en trouvant une excuse par jour, pour ne pas lui dire que je partais avec Léa. Il a eu la grande classe, en me félicitant que je vole de mes propres ailes. Il a été d'une élégance infinie."

Enfin Léa Salamé a répondu à la question, émue : "Je ne remplace pas Laurent Ruquier, il est irremplaçable. Nous ne nous sommes pas reparlés depuis la conférence de France Télévisions début juillet. Je pense que je vais laisser passer un peu de temps, et je lui écrirai après". Après un silence, la journaliste a précisé que le départ de Laurent Ruquier était un choix de sa part, "on essayé de lui faire changer d'avis, mais en vain", avoue-t-elle.