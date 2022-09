Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini dans un remix de "Koh-Lanta" et "Pékin Express"

Lorsqu'il s'agit d'aider CAP48, grande action de mobilisation qui vise à aider les personnes en situation d'handicap, Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini répondent toujours présents. Anciens locataires du fameux studio de verre, l'actuel producteur de la RTBF et l'animateur de Coffee on the rocks sur Classic 21 se sont lancés un défi de taille intitulés "Les Baroudeurs". Le 14 octobre prochain, les deux collègues, et surtout amis, partiront, sac sur le dos, carte et boussole à la main, dans la cambrousse belge. Sans smartphone ni argent, ils devront tenter de rejoindre la Grande Soirée de CAP48, diffusée en direct sur La Une en moins de 48 heures.

Lors de cette aventure, les deux hommes devront relever de nombreux challenges et tenteront de récolter 48.000 euros via un parrainage en ligne. Ces derniers serviront à financer deux handbikes et à envoyer deux handisportifs de haut niveau, Maxime Hordies et Jean-François Deberg, aux Jeux Paralympiques qui auront lieu à Paris en 2024.

"C'est un mélange de plein de choses : C'est du Koh-Lanta, c'est du Pékin Express. On sait pourquoi et pour qui on va le faire ! Rien que pour ça, peu importe ce qui nous attend, ça vaut la peine d'y aller à fond, même sans savoir où on va", explique Sébastien Nollevaux.

Ce périple sera à suivre en direct sur les médias de CAP48 et de la RTBF.