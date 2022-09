"Un enfant, on ne l’attaque pas" : Patrick Fiori réagit aux moqueries concernant de Nahel, candidat de "The Voice Kids"

Depuis le mois d'août, les jeunes talents sont à l'honneur dans The Voice Kids sur TF1. Semaine après semaine, ceux-ci défilent sur scène devant quatre fauteuils rouges qu'ils espèrent voir se retourner. Lors de son deuxième épisode, Nahel avait marqué les téléspectateurs. Le candidat de 11 ans avait souhaité interpréter Les Bourgeois de Jacques Brel. Une chanson qui n'est pas "wesh,wesh canne à pêche", comme le souligne le jeune garçon, et qui se trouve dans les répertoires de "vieux chanteurs" qu'il affectionne particulièrement comme Charles Aznavour ou encore Dalida.

Le comportement et le langage du jeune chanteur n'est pas passé inaperçu et a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. A un tel point que les parents de Nahel ont souhaité prendre la parole afin d'expliquer que leur fils souffrait de dysharmonie, un trouble du comportement entre l'hypersensibilité et le haut potentiel. "Il (Nahel, NdlR.) utilise des mots que même nous on n'utilise pas, disent-ils à Télé Loisirs. Il a un phrasé d'adulte. Quand il avait cinq ans, il parlait déjà de sujets de conversation d'adultes. Il aime la politique et la littérature. Ce n'est pas le genre d'enfant à jouer au foot."

"Je trouve ça petit"

Irrité par les critiques dont fait l'objet son talent, Patrick Fiori a réagit dans les colonnes du média français. "Un enfant, on ne l'attaque pas. Et, avec une pathologie, encore moins. Les enfants, on les accompagne en les aimant, en leur donnant une certaine direction. C'est ma mission. Attaquer les enfants tout court, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je trouve ça petit", déclare l'interprète de la chanson Que tu reviennes avant de rappeler que les réseaux sociaux ont de "grandes qualités" mais également "une grand capacité à véhiculer le mal".

Sélectionné pour la suite de l'aventure, Nahel sera de retour sur la scène de The Voice Kids pour l'étape des Battles.