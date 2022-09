DALS de retour sur TF1 : de nouveaux visages sur le dancefloor et dans le jury

En plus de David Douillet, onze autres stars tenteront de relever le défi de Danse avec les stars. Billy Crawford, star internationale de cette saison, mais également la Miss France Amandine Petit, les acteurs Thomas Da Costa, Théo Fernandez et Florent Peyre, l'influenceuse Léa Elui, la candidate de Koh-Lanta Clémence Castel et les chanteurs Eva Queen, Anggun, Clara Lazzari et Stéphane Legar.

Un vent de fraîcheur soufflera également sur le banc des jurés avec l'arrivée de Bilal Hassani, interprète de Roi et ancien finaliste de Danse avec les stars, et celle de Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile à l'Opéra de Paris, aux côtés de Chris Marques et François Alu.

Plusieurs danseurs emblématiques du programme ont, de leur côté, déserté le parquet cette saison. Exit Christian Millette, Marie Denigot, Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomiva et Coralie Licata. À partir de ce vendredi sur TF1, Pierre Mauduy, Calisson Gouasdoué et Alizée Bois (sœur d’Elsa Bois, déjà danseuse dans le programme) entreront dans la danse.