Voici l'homme qui a annoncé à la planète entière le décès de la Reine Elizabeth II (VIDEO)

Le Royaume-Uni -et même le monde entier- est en deuil depuis la disparition de la reine Elizabeth II, survenue ce jeudi après-midi du 8 septembre 2022. Mais ce n'est que dans la soirée que le Palais de Buckingham a annoncé l'information. Sur l'antenne de la BBC, c'est donc le journaliste Huw Edwards qui, d'un ton solennel, a dû annoncer la triste nouvelle au pays. "Il y a quelques instants, le palais de Buckingham a annoncé le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Le palais vient de publier ce message, qui indique que la reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et sa suite resteront à Balmoral ce soir, et rentreront à Londres demain."



Les téléspectateurs -saluant son professionnalisme tout en émotion, dignité et respect- y ont aussi décelé des yeux embués chez celui qui officie depuis plus de 30 ans sur la plus grande chaîne de télévision du pays. C'était déjà lui qui avait annoncé le décès du prince Philip, suivi de ses funérailles. Huw Edwards, visage des soirs d’élections, présente surtout son programme d’information phare, "BBC News at Ten". Grand habitué des têtes couronnées, l'homme avait également commenté les mariages des princes William et Harry. Certains internautes appellent même le nouveau roi, Charles III, à le faire chevalier pour son ton exemplaire et sa couverture médiatique de la mort d'Elizabeth II, face à un événement historique sans précédent.